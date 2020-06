„Seebrücke“ in Renningen Ein sicherer Hafen – aber als Kompromiss

Lesen Sie hier: Wird Renningen zum sicheren Hafen?

Kritik daran kam vor allem von der CDU. „Für uns ist das ein nicht vertretbarer Kompromiss“, stellte Ralph Geyer als Sprecher der Fraktion klar. Entweder man solle ganz beitreten oder gar nicht. In der vorgelegten Form sage der Beschluss überhaupt nichts aus. Die Fraktion stimmte daher gegen den Beschlussvorschlag.

Die Antragsteller sahen es nicht ganz so kritisch. Begeisterung sieht aber anders aus. „Ich werde dem so zustimmen“, sagte Monika Breitweg von den Grünen. „Es ist besser, einen Teil zu erreichen, als gar nichts. Auch wenn es nicht das ist, was wir eigentlich wollten.“ Sie sehe nichts Ungesetzliches in den Forderungen der Seebrücke. „Und es geht ja nicht darum, dass wir hier ein komplettes Flüchtlingslager zusätzlich aufnehmen.“ Sie störe sich daran, dass die Verantwortung mit dem Beschluss an Bund, Land und Landkreis abgegeben werde. „Es ist ein Unterschied, ob wir nur ein Lippenbekenntnis abgeben oder wirklich Taten folgen lassen.“

Faißt: Ein Appell und ein wichtiges Zeichen

Jan Hambach, Sprecher der SPD-Fraktion, freute sich vor allem, dass die Idee hinter dem Antrag fraktionsübergreifend so positiv aufgenommen wurde. Er könne den Kompromiss mittragen und verstehe hier den Standpunkt der Verwaltung. „Die Seebrücke hat selbst bereits gesagt, dass sie das so mittragen kann.“ Auch Bürgermeister Wolfgang Faißt sah in dem Kompromiss nicht bloß ein Lippenbekenntnis, sondern „einen Appell und ein wichtiges Zeichen“.

Der Antrag wurde bereits im März diskutiert, der Beschluss musste wegen der Corona-Pandemie jedoch verschoben werden. Er sollte später über das schriftliche Umlaufverfahren gefasst werden. Bei diesem Verfahren müssen die Entscheidungen jedoch einstimmig fallen. Aufgrund der Gegenstimmen wurde das Thema in der öffentlichen Sitzung erneut aufgegriffen. Hier ist ein mehrheitlicher Beschluss ausreichend.