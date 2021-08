In Leonberg, Rutesheim und Gerlingen Rettungskette für Menschenrechte

„Die Aktionen sind nicht parteipolitischer, sondern humanitärer Natur und sollen möglichst alle Menschen ansprechen, ungeachtet der Herkunft, des Alters, der Religion und was uns sonst noch so alles trennt“, sagt Fritz Schlicher. Natürlich sei die Flüchtlingsdebatte auch immer eine politische Frage, daher auch der Termin kurz vor der Wahl. Egal, wer nach dem 26. September in Berlin regieren werde, das Signal, das von dieser Menschenkette ausgeht, sei ein Zeichen dafür, dass es in diesem Land viele gibt, die auf eine menschliche Lösung drängen.

Menschenkette bewusst vor der Bundestagswahl

„Auch wir haben eine Stimme, auch wenn sie oft leiser klingt als die der Gegner von Migration und einer offenen Gesellschaft“, sagt der Rutesheimer Kommunalpolitiker. „Abschotten, Abschrecken und Verdrängen sind für uns keine guten Wege.“ Neben der Menschenkette denken die Organisatoren auch über Informationsstände zur Situation der Geflüchteten oder Gottesdienste nach. Die Planungen vor Ort sind noch nicht abgeschlossen. „Zurzeit sind wir dabei, möglichst viele Unterstützer und Teilnehmer zu motivieren“, sagt Fritz Schlicher.

Interessierte werden um vorherige Anmeldung gebeten. In Leonberg ist das bei Henry Müller-Späth von der Seebrücke im Landkreis Böblingen möglich per E-Mail an seebruecke_kreisboeblingen@posteo.de. In Rutesheim werden sich die Teilnehmer vor der Christian-Wagner-Bücherei treffen und sich zu einer Menschenkette aufreihen.

Nähere Infos unter www.rettungskette.eu.