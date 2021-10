Weil der Stadt Grünes Licht fürs neue Schulzentrum

Der Gemeinderat beauftragte das Stuttgarter Büro damit, ein europaweites und ein nationales Ausschreibungsverfahren zur Auswahl der Architekten und Fachplaner zu betreuen. Diese sollen dann die Pläne für den künftigen Schulcampus an der Jahnstraße auf der Grundlage dieser Bedarfsplanung erarbeiten. Vom finanziellen Volumen her sei dieses Vorhaben das eine ganz große Projekt in der Zukunft, so der Bürgermeister. Es sei aber notwendig, denn die Schulgebäude seien nicht mehr tragfähig und eine Sanierung nicht sinnvoll.