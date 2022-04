Schnelles Netz Digitaler Fortschritt mit Hindernissen

Lesen Sie aus unserem Angebot: Ein kniffliges Puzzle

Die Frequenzen für das Mobilfunknetz lagen bisher bei weniger als 2,6 Gigahertz (GHz). Für das 5G-Netz geht es nun um Frequenzen von 2 bis 3,7 Gigahertz, künftig liegen die Werte gar bei 60 Gigahertz. Dabei gilt das Gesetz: Je höher die Frequenz ist, desto geringer ist die Reichweite. Für das 5G-Netz braucht es daher viel mehr Sendemasten, um dasselbe Gebiet abdecken zu können und die Funklöcher zu schließen. Mittlerweile lassen sich die neuen 5G-Sendestationen auch in kleinen Kästen so gut wie überall montieren. „Wir sind immer auf der Suche nach Flächen auf Flachdächern, Industriedächern oder auch an Kirchen“, sagt Vladimir Suznjevic.

Die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam

Und dann sind da noch die Mühlen der Bürokratie, die sehr langsam mahlen. Die neue Bundesregierung hatte Anfang des Jahres unter anderem versprochen, mehr Tempo beim Ausbau der digitalen Infrastruktur zu machen. Dabei verwies Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf schleppende Planungs- und Genehmigungsverfahren, die künftig zügiger vorangehen müssten als bisher – denn die Bürokratie blockiere den Ausbau digitaler Infrastruktur an mehr als tausend Standorten. Davon kann Vladimir Suznjevic ein Lied singen. „Unsere europäischen Nachbarn sind uns weit voraus, bei uns gibt es so viele Auflagen, die das Ganze verlangsamen, damit stehen wir mit unserer Bürokratie dem Fortschritt im Weg und ich habe den Eindruck, dass unser viel gelobter Erfindergeist verloren gegangen ist.“

Umzug in Industriegebiet Leo-West

Vladimir Suznjevic ist, so sagt er, per Zufall in die Telekommunikationsbranche geraten, in der er noch so viel bewegen möchte. Geboren wurde er 1972 in Jugoslawien. Drei Jahre später verschlug es seine Eltern als Gastarbeiter nach Deutschland. Aufgewachsen ist er in Heimerdingen, war begeisterter Skateboarder. Das Abitur machte er in Stuttgart auf dem Technischen Gymnasium. Es folgte eine Ausbildung zum Nachrichtentechniker.

Sein erster Arbeitgeber war der damalige Marktführer ANT in Backnang. Er wechselte zu einem österreichischen Unternehmen, machte sich dann 2013 in Leonberg mit seinen beiden Partnern mit Comcross selbstständig. In der Zwischenzeit ist das Gebäude in der Hertichstraße 23 zu klein geworden. Ein Umzug ins neue Industriegebiet Leo-West ist für das Jahr 2023 geplant. „Und nach wie vor suchen wir händeringend Fachkräfte, bilden auch Quereinsteiger aus“, sagt Vladimir Suznjevic, dem die Vernetzung nicht schnell genug gehen kann.