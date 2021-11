Rutesheim Rutesheim sagt Hilfe für Flüchtlinge zu

Aufgrund der aktuellen Situation mit gestiegenen Zuweisungszahlen des Landes mietet der Landkreis nun denselben Standort ab Januar wieder an und wird dort erneut Container aufstellen. Geplant ist die Unterbringung von bis zu 120 Menschen. „Aufgrund der nötigen Vorbereitungen kann es noch mehrere Monate dauern, bis tatsächlich Flüchtlinge dort untergebracht werden können“, sagt Pressesprecherin Rebecca Kottmann. Für die Rutesheimer Bürgermeisterin Susanne Widmaier gibt es keine Alternative: „Ich sehe die Not, deshalb versuchen wir natürlich so gut es geht, den Landkreis zu unterstützen.“