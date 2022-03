Rotary-Club Leonberg-Weil der Stadt 8000 Euro für den inklusiven „Treff Linde“

Veranstaltungen sollen Weiler und Bewohner zusammenführen

Teil des Angebots bildet deshalb auch der „Treff Linde“, einem inklusiven Gemeinschaftsangebot, in dem Atrio künftig verschiedene Veranstaltungen und Aktivitäten für Hausbewohner und andere Weil der Städter durchführen will. Damit sollen Berührungsängste und Barrieren abgebaut werden. Die Ideenliste von Atrio ist schon lang: Ein Schachtreff, Kochabende, eine Talentshow oder ein Computertreff könnten in den Räumlichkeiten stattfinden. Derzeit befindet sich der Treff im letzten Bauabschnitt und soll voraussichtlich im April fertiggestellt werden. Dann wird die Einweihung gefeiert, im Sommer sollen die ersten Veranstaltungen folgen.