Renningen Das Bürgerbüro wird barrierefrei

Renningen - Die Idee zu einem neuen Rathaus kommt nicht aus dem Nichts. Seit Jahren ist die Stadt stetig auf der Suche nach kurzfristigen Lösungen, um den Platzmangel für die immer weiter wachsende Verwaltung in den Griff zu bekommen. Inzwischen ist die Kernverwaltung auf vier Standorte verteilt, weitere kleinere Zweigstellen kommen hinzu. Am Hauptstandort an der Hauptstraße gibt es keine Erweiterungsmöglichkeiten. „Wir mussten schon Besprechungsräume in Büros umwandeln“, berichtete der Erste Beigeordnete, Peter Müller, im Gemeinderat. Das Freiwerden des einstigen Notariats und zusätzliche Räume in der Hauptstraße 5 brachten eine kurzfristige Erleichterung. Doch die Belegungsdichte ist weiterhin groß, künftig müsste Renningen sogar Containerlösungen in Betracht ziehen. „Die Leute sitzen sich gegenseitig auf dem Schoß.“ Das Angebot der Volksbank nahm die Stadt daher sehr positiv auf. Standorte Das Volksbankareal befindet sich an der Bahnhofstraße 31-33. Dort wird aber nicht die komplette Verwaltung Platz finden. Der bisherige Standort an der Hauptstraße 1 bleibt bestehen, ebenso das Rathaus in Malmsheim und das Versorgungszentrum in der Hauptstraße 5, beide aber nur als reduzierte Zweigstellen.