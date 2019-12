Bahnhofstraße Renningen Ein neuer Standort fürs Rathaus?

Das Projekt fügt sich aus Sicht der Stadt gut in die Pläne für das Quartier Bahnhofstraße. Der aktuelle „Rahmenplan Stadtmitte/Bahnhofstraße“ enthält allerlei Visionen für dieses Gebiet, wie es sich in den nächsten Jahrzehnten entwickeln könnte, wie sich zum Beispiel neuer Wohnraum schaffen und neues Gewerbe ansiedeln lässt und wie das Gebiet gleichzeitig aufgewertet werden kann. Am neuen Standort der Volksbank will das Institut nicht nur Geschäftsräume verwirklichen, sondern ebenso Wohnungen und Gewerbe.

Mehrstöckiges Gebäude geplant

Luftiger wird das Areal damit freilich nicht. Das Bestandsgebäude der Volksbank ist bereits dreistöckig, der Neubau könnte drei- bis vierstöckig werden. Hinzu käme gegebenenfalls noch der Erweiterungsbau der Stadtverwaltung.

Der Gemeinderat hat bereits sein Okay gegeben, dass die Stadt mit der Volksbank in Gespräche geht. Damit ist der Kauf natürlich keineswegs sicher. Beide Parteien werden aber weiter in die Richtung planen. Die Stadt will beispielsweise ein Raumkonzept erarbeiten, um zu erörtern, welche Abteilungen am besten wo untergebracht wären und ob der bisherige Standort des Rathauses für die Ideen infrage käme, die lange Zeit für die Mühlgasse 6 im Gespräch waren, zum Beispiel für das städtische Archiv und ein Kulturzentrum. Eine weitere Aufgabe der Stadt ist die Untersuchung der Bausubstanz des Gebäudes. Beim Kauf von Bestandsgebäuden ist das bekanntlich immer ein großes Thema. Das Volksbankgebäude stammt aus den Neunzigern.