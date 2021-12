Baustellen im Altkreis Leonberg Viel los auf den Straßen und Schienen

Die Arbeiten auf der B 295, die in den Sommerferien beginnen, sorgen an so manchen Tagen für Chaos. Wann welche Auffahrt gesperrt ist und wann und wo es nur in die eine oder in die andere Richtung geht, ist schwer zu durchschauen. Die Anschlussstelle zur A 8 ist, je nach Fahrtrichtung, bei Leonberg-West komplett dicht. Und die Warmbronner müssen zum Teil große Umwege auf sich nehmen, um von A nach B zu kommen. Viele kritisieren, dass dieses Fass ausgerechnet dann aufgemacht wurde, als der Kreis Böblingen vor Baustellen ohnehin schon überlief. Doch die Schäden waren zu gravierend, um sie lange aufschieben zu können, erklärt das Landratsamt Böblingen. Daher fiel die Entscheidung, die Reparaturen gleich zu erledigen, bevor die Großbaustelle auf der A 81 so richtig in Fahrt kommt.