Renningen Evelyn Bachmann ist die neue Leiterin der Mediathek

Also beste Voraussetzungen für den Start in der Rankbachstadt. Auch wenn der Zeitpunkt für neue Ideen und Aktivitäten ungünstig ist: „Es ist schade, dass wir das Potenzial unseres Hauses im Moment nicht nutzen können, dass unsere Besucher nur eingeschränkt kommen können und es keine Veranstaltungen gibt“, bedauert die Bibliothekarin. Vor allem in diesem Jahr, in dem das fünfjährige Bestehen der Mediathek gefeiert werden sollte. Ideen gibt es genug, und sobald die Situation es zulässt, wird es im Haus wieder lebendiger werden. Dafür wird neben Evelyn Bachmann das sechsköpfige Bibliotheksteam sorgen, zu dem nach wie vor auch Barbara Schäfer gehört.

Barbara Schäfer geht nach 20 Jahren

Barbara Schäfer hat nach genau 20 Jahren die Leitung der Mediathek abgegeben, denn jetzt, so findet sie, ist es Zeit für eine Veränderung: „Ich habe aus persönlichen Gründen die Leitung der Mediathek abgegeben, wollte aber innerhalb des Teams eine andere Aufgabe übernehmen. Jetzt freue ich mich sehr, als Kinderbibliothekarin für Kinder im Vor- und Grundschulalter da zu sein.“

Doch aktuell schultert das Team noch andere Veränderungen: „Wir alle sind hochmotiviert, trotz der Einschränkungen sind alle voll dabei. Aber uns fehlen die Gespräche, die Beratungen und die schmökernden Leser auf den Sofas, einfach die Kontakte zu den Besuchern“, so die Chefin, die gerne den Dienst an der Ausleihe übernimmt, um nah an den Lesern zu bleiben. Und auch, um Trends zu erkennen. „Die Ansprüche der Kunden wachsen und damit auch die Anforderungen an uns“, erklärt Bachmann, „unser Beruf bleibt abwechslungsreich, man lernt immer dazu, menschlich und fachlich.“

Erholung findet die naturverbundene Mittvierzigerin in den Bergen beim Wandern oder in der Provence, ihrem Lieblingsurlaubsort. „Es ist ein bisschen wie heimkommen“, sagt Bachmann, die sich schon auf die Zeit freut, wenn das Reisen wieder möglich wird. Bis dahin bleiben das Kochen, nicht nur nach provenzalischen Rezepten, sondern querbeet bevorzugt mit frischem Gemüse aus dem Garten ihrer Schwester, das Joggen und natürlich das Lesen ihr liebster Zeitvertreib.