Renningen - Zurzeit können in der Mediathek mit Haupt- und Zweigstelle in Renningen und Malmsheim alle Medien, von Büchern bis zu Spielen, nur in Form von „Click & Meet“ ausgeliehen werden. Das heißt, es muss im Vorfeld ein Termin vereinbart werden, dann darf der Besucher für maximal 30 Minuten in die Mediathek und sich die Bücher und anderes selbst aussuchen.