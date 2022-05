Sport Krauss Endspurt beim Renninger Traditionsgeschäft

Lesen Sie aus unserem Angebot: Sportfirmen droht die Puste auszugehen

Vater Hans Krauss, mittlerweile fast 80 Jahre alt, baute den Laden in jungen Jahren auf, machte damit sein Hobby zum Beruf. Ursprünglich absolvierte er eine Ausbildung in einem örtlichen metallverarbeitenden Betrieb und arbeitete dort noch einige Jahre weiter, auch als er 1972 das kleine Sportgeschäft mit nur wenigen Quadratmetern Verkaufsfläche in der Renninger Hindenburgstraße eröffnete.

In der Freizeit spielte er mit großer Leidenschaft Fußball. Der Offensivmann schaffte es Mitte der 1960er-Jahre sogar zu den Amateuren des VfB Stuttgart. „Er hatte zwei Bundesligaeinsätze“, sagt der Sohn. Und auch Tennis spielte er in höheren Ligen. Es brauchte seine Zeit, bis sich das Sportgeschäft auch finanziell rechnete und Hans Krauss seinen eigentlichen Beruf nicht mehr als Sicherheit brauchte. „Anfangs hat er sogar selbst mal eine Sporthose gekauft, damit Umsatz in die Kasse kommt“, sagt Maaike Clausen, die Ehefrau von Alexander Krauss-Clausen.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Badespaß in Renningen und Mönsheim

Diese Tricks brauchte er einige Jahre später nicht mehr, als er in die Bahnhofstraße zog und sein Sportgeschäft auf zwei Ebenen erweiterte. 2003 folgte der nächste Schritt. Hans Krauss, nun schon seit mehr als 30 Jahren Sportartikelkaufmann, nahm einen Kredit auf und baute im Gewerbegebiet in der Benzstraße sein neues Geschäft auf dem Fundament eines stillgelegten Supermarktes auf. Ab sofort präsentierte er seine Waren auf 700 Quadratmetern. Die Kooperation mit Intersport, einer Leistungsgemeinschaft selbstständiger Sportfachhändler, machte es ihm möglich, auch die angesagten Marken zu beziehen.

In den Fußstapfen des Vaters

Die Kinder von Hans Krauss wuchsen bei den Eltern im Sportgeschäft auf, waren in den örtlichen Sportvereinen verwurzelt. Während die Schwester ihren eigenen beruflichen Weg einschlug, war für Alexander Krauss klar, dass er mal in die Fußstapfen seines Vaters treten wird. Vor einigen Jahren hat sich der Vater aus dem Geschäft zurückgezogen. 2016 eröffnete Alexander Krauss-Clausen ein zweites Sportgeschäft in der Leonberger Maybachstraße. „Das hat sich wirtschaftlich nicht getragen. Zum Glück haben wir 2019 noch vor Corona zugemacht, sonst hätte auch das Renninger Geschäft nicht überleben können“, sagt er heute. Zumal er auch dort Geld für die Modernisierung reingesteckt hat.

So schlimm und so ungewiss die drei Phasen des Corona-Lockdowns waren, so groß die Sorgen, wie es weitergehen würde: Durch das „Herunterfahren“ seiner Kräfte ging es ihm gesundheitlich besser als in den vielen Jahren zuvor. Und er hatte Zeit, nachzudenken, wohin die Reise gehen könnte. Da kam ihm erstmals der Gedanke, das Geschäft zu schließen, alles auf „Reset“ zu drücken und dem Körper eine Auszeit zu gönnen.

Von seiner Frau Maaike Clausen – die Tochter von Els Clausen, der 2019 viel zu früh verstorbenen ehemaligen Präsidentin des örtlichen Sportvereins SVR – und von seiner Familie bekam er volle Unterstützung. „Die Gesundheit geht vor“, sagt Clausen, Intensivmedizinerin in Sindelfingen im Klinikum Südwest. Auch sie hilft im Laden mit, wenn sie gebraucht wird. Vor allem jetzt während des Ausverkaufs.

Es gibt keinen Nachfolger

Beide haben versucht, einen Nachfolger im Sportbereich zu finden. Ohne Erfolg. „Das wäre die optimale Lösung gewesen, dann hätten auch meine Mitarbeiter bleiben können.“ Jetzt hat sich ein Mietinteressent aus einem anderem Geschäftsbereich gefunden. Die Immobilie ist noch nicht abbezahlt. Mit den Mieteinnahmen bekommt er das aber gut hin. Für Krauss-Clausen wird es nicht leicht sein, die Tür ein letztes Mal zu schließen. „Für mich ist das der richtige Weg.“