Rat gegen Verwaltung Weissach soll Regiorad-Station beantragen

Weissach - Nicht nur um die Sache selbst, auch um die Umstände wurde in Sachen Regiorad in der jüngsten Sitzung des Weissacher Gemeinderates hitzig debattiert: Anfang Oktober hatte die Fraktion der Unabhängigen Liste (UL) einen Antrag eingereicht, nach dem die Verwaltung Fördermittel für zwei Regiorad-Stationen in Weissach und Flacht beantragen sollte.