Weitere Regiorad-Station in Rutesheim Den perfekten Radweg gibt’s dazu

Zu den Kommunen, die zügig auf die Fördergelder zugegriffen haben, gehört auch Rutesheim. Doch weil man bereits zwei Stationen, eine am Rathaus und eine an der S-Bahnstation, hat – beide finanzierte die Stadt selbst –, wurde nur eine Förderung von 25 000 Euro beantragt. Nun stehen in der Nachbarschaft der großen Bushaltestelle im Waldenserort drei Pedelecs und zwei Fahrräder bereit, wie an den anderen Standorten auch. Die können dann über die Polygo-Karte oder nach einer Registrierung ausgeliehen werden.