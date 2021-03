Radverkehr in Leonberg Nicht nur der Radweg ist ein Flickenteppich

Fördermittel entgangen?

Doch von den Einzelmaßnahmen wurde bislang nichts umgesetzt. Mal scheiterte ein Projekt am Widerstand einzelner Fraktionen, etwa die geplante Fahrradstraße in der Bismarckstraße. Mal fehlte schlicht das Personal. Zwei Radbeauftragte in der Verwaltung wechselten zu anderen Kommunen, zuletzt lag das Thema bei der Stabstelle Mobilität. Hier verweist die Stadt auf bestehende Stellenvakanzen, weshalb viele Vorhaben derzeit nicht bearbeitet werden können. Eine Stelle wurde im November nachbesetzt, die Leitung der Stabstelle solle aber bald wieder besetzt sein, berichtete Baubürgermeister Klaus Brenner in der jüngsten Sitzung des zuständigen Planungsausschusses.