Zwischen Ditzingen und Leonberg Landeszuschuss für Ausbau des Radwegs

Das Verkehrsministerium des Landes hat am Montag bekannt gegeben, man werde in diesem Jahr fast 60 Millionen Euro in den Ausbau von Radwegen investieren. Das sei fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Ein Schwerpunkt sind dabei neue Radschnellwege. Aber auch Radwege entlang bestehender Straßen gehören dazu – wie der Ausbau des Radwegs entlang der Calwer Straße, die in Leonberg dann Feuerbacher Straße heißt. Laut Markus Rösler, dem Landtagsabgeordneten der Grünen im Strohgäu, macht das Land mit dieser Finanzierung das Fahrrad für den Alltag attraktiver. Das 2,3 Kilometer lange Teilstück bei Ditzingen gehöre zum „Radnetz Baden-Württemberg“. Mit der neuen Strecke sei die Chance hoch, dass Pendler auf das Rad umsteigen.