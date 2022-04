Quereinsteigerin Wenn es in der Garage nach Brot duftet

Lesen Sie aus unserem Angebot: Wegen Krieg – Backwaren werden nochmals teuer

Geeignet für Sauerteigbrot sind alle Mehle. Die Renningerin backt in ihrer Stube derzeit Dinkelvollkornbrot, Roggenvollkornbrot, Weizenbrot sowie ein Gewürzbrot, Schneckennudeln oder Butterkuchen. „Bis in die 1950er Jahre haben die Bäcker vorzugsweise mit diesem Verfahren gearbeitet. Heute wird in der Industriefertigung eher die Hefe bevorzugt, die dafür sorgt, dass der Teig schneller aufgeht“.

Aus einer Leidenschaft wird eine neue Berufung

Katharina Köller ist studierte Apothekerin. Fast 25 Jahre war die Mutter zweier mittlerweile erwachsener Kinder als Angestellte in ihrem Beruf tätig. Zumeist halbtags. Im Jahr 2019 wollte sie eine nur halbjährige Pause machen. „Um den Garten zu richten und andere Dinge zu erledigen, die liegengeblieben waren.“ Doch eigentlich war sie müde, weiterhin in ihrem Beruf zu arbeiten. „Ich hatte viele Nachtdienste, und da wurde man manches Mal geweckt, weil jemand ein Nasenspray brauchte.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Die glutenfreie Bäckerei aus Weil der Stadt

In ihrer Auszeit widmete sich Köller, die schon immer das Backen liebte, auch dem Thema Brot. Vor allem dem Sauerteig. „Es ist doch faszinierend, wie aus so wenigen Zutaten etwas so Wundervolles entstehen kann.“ Es sollte der Anfang eines Neuanfangs sein. Die Wissbegierde führte sie nach Berlin zu einem Praktikum beim Domberger Brot-Werk, das für seine Sauerteig-Produkte bekannt ist. „Ich wollte den Ablauf in einer Bäckerei kennenlernen, ich wollte wissen, ob ich einen 25 Kilogramm schweren Mehlsack tragen und die Teigmengen körperlich wuppen kann.“ Sie konnte. Und so folgte der nächste Schritt.

Ein Kampf mit der Bürokratie

Bei der Handwerkskammer Stuttgart beantragte sie eine Ausnahmegenehmigung zur Herstellung und zum Verkauf von Backwaren, ohne die Meisterschule besuchen oder eine Meisterprüfung ablegen zu müssen. „Das war ein Kampf mit der Bürokratie, es kostete einige Mühe und viele Anrufe, um die richtigen Ansprechpartner zu finden, schließlich war ich erfolgreich, da ich letztendlich alle Bedingungen für eine Genehmigung erfüllte.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Mein Leben mit Sauerteig-Siggi

Die Apothekerin hatte eine abgeschlossene Berufsausbildung, ausreichend Berufserfahrung, sowie eine bestimmte Altersgrenze vorzuweisen. Hinzu kam die Einschränkung auf Backwaren mit Sauerteig. Die erforderliche Sachkundeprüfung legte sie erfolgreich in Mannheim ab, stellte dann einen Förderantrag beim Landwirtschaftsministerium Baden-Württemberg, das Frauen im ländlichen Raum unterstützt. Mit Hilfe dieser Förderung baute sie die Garage um, wo bisher das Auto parkte.

Alle Geräte aus zweiter Hand

Neben dem Einbau der Fensterfront mussten Boden und Wände lebensmittelhygienisch hergerichtet und gestrichen, die Elektrik und der Wasseranschluss installiert werden. Ihr Mann Ralf, bereits im Vorruhestand, unterstützt sie tatkräftig im Hintergrund und sorgt unter anderem für den Auftritt im Internet und in anderen sozialen Medien. Zu guter Letzt kaufte sie ihre Backstubeneinrichtung. Einen Ofen, einen Bäckertisch, ein Brotregal, Gärkörbe, zwei Kühlschränke sowie zwei Hubkneter. Alles gebraucht. „Da gibt es einen richtigen Markt im Internet.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Im Landmarkt sind die Kunden auch die Besitzer

Reich könne sie mit dem Brotbacken nicht werden. „Aber ich strebe an, mein bisheriges halbes Apothekergehalt zu erwirtschaften, ich denke das kann klappen.“ Noch wichtiger ist für Katharina Köller, „dass ich eine so sinnhafte Aufgabe gefunden habe, die Leute strahlen dich an, wenn sie das köstliche Brot in den Händen halten, auch wenn es etwas teurer ist.“

Im Internet: www.craftbrot.com