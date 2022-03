Auswirkung des Ukraine-Krieges Backwaren werden noch einmal teurer

Ähnliches hat Bäckermeister Hermann Diefenbach aus Weil der Stadt zu berichten, der insgesamt zwölf Bäckerei-Filialen in der Region betreibt. Er bezieht sein Mehl von der Rettenmeier-Mühle in Horb am Neckar sowie von der Enzweihinger Mühle Häußermann. „Ende des vergangenen Jahres gab es einen Preisaufschlag von 20 Prozent, und durch den Ukraine-Krieg wird noch was auf uns zukommen“, sagt Diefenbach.

Markus Rettenmaier versichert, dass der gesamte Weizen, den er in seiner Mühle verarbeitet, aus Baden-Württemberg kommt. Roggen bezieht er auch aus anderen Bundesländern. „Davon gibt es hier in der Region nicht genügend, und doch reicht das, was wir in Deutschland grundsätzlich anbauen, gut aus, wenn das Wetter mitmacht – und wir haben noch was übrig für den Export“, sagt Markus Rettenmeier.

Lieferengpässe in den Supermärkten

Allerdings sieht er – abgesehen von dem menschlichen Leid – noch eine weitere Auswirkung des Ukraine-Krieges auf die Lebensmittelproduktion. „Die Rohstoffe für die Düngemittelproduktion kommen aus Russland und der Ukraine, und hier haben die Landwirte mittlerweile schon einen Engpass zu beklagen.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Viele melden freie Wohnungen im Kreis

Beim Gang durch den Supermarkt gleich um die Ecke sind die Lieferengpässe momentan auch schon sichtbar. Im Regal, wo normalerweise das Weizenmehl immer reichlich vorhanden ist, herrscht gähnende Leere. Auch der Vorrat an Pflanzenölen – wie beispielsweise das aus Sonnenblumenkernen – ist deutlich geschrumpft. Das musste unter anderem ein älterer Herr, der gerade vor dem Regal stand, feststellen. „Die Auswahl hält sich ja gerade in Grenzen. Aber viele Lebensmittel wurden ja auch für die Hilfspakete in die Ukraine gekauft.“

Von Hamsterkäufen absehen

Nicht nur was das Mehl betrifft wird der Leonberger Bäckermeister Rainer Zachert in der momentanen Zeit mit dem Thema Lieferengpässe konfrontiert. Von der Bäko – der Einkaufsgenossenschaft für Bäckereien und Konditoreien in Weilimdorf – hat er kürzlich einen Brief mit der Bitte bekommen, „wir sollten doch von Hamsterkäufen absehen, ich bekomme von ihnen also die Ware, die ich bisher auch bestellt habe“.