Postareal in Leonberg 60 Parkplätze müssen extern her

Blick von der Steinstraße auf das geplante Postareal. Foto: Strabag

Verwaltung favorisiert Neubau des JKG-Parkhauses

Die Stadtverwaltung hat daraufhin eine Machbarkeitsstudie beauftragt, bei der drei Varianten für einen Parkhausneubau in der Nähe untersucht wurden: Erstens ein Parkhaus am Rathaus plus Verwaltungsanbau, zweitens den alten Teil des Rathaus-Parkplatzes mit einem Parkhaus zu bebauen. Und drittens die Tiefgarage des Johannes-Kepler-Gymnasiums durch einen Neubau zu ersetzen. So könnten zwischen 200 und 210 neue Stellplätze geschaffen werden.

„Die Verwaltung schlägt vor, das Parkhaus am JKG neu zu bauen“, sagte Haupert. „Wir würden damit etwas ersetzen, das ohnehin sanierungsbedürftig ist.“ Schon jetzt wird das obere Parkdeck im Winter geschlossen, um möglichst wenig Streusalz einzutragen und die Struktur damit nicht noch weiter zu beschädigen.

Zudem ist es nach vorläufigen Planungen die günstigste Variante. Die Erweiterung der Rathaus-Tiefgarage würde etwa 9,4 Millionen Euro kosten, ein Parkhaus auf dem alten Rathaus-Parkplatz etwa 6,4 Millionen und ein neues Parkhaus am JKG rund sechs Millionen Euro. Die Strabag würde dann am Ende die nötige Zahl an Stellplätzen kaufen. Veranschlagt sind dafür etwa 2,5 Millionen Euro.

Externer Gutachter begleitet Verfahren

Das Verfahren insgesamt ist nicht unkompliziert. „Wir schaffen damit einen Präzedenzfall, wenn wir der Strabag zu Hilfe eilen“, mahnte Gudrun Sach (Grüne). Es sei eine Einladung an jeden Bauträger, an die Stadt heranzutreten und zu sagen: „Wir können nicht genug Stellplätze bauen, könnt ihr die uns nicht bauen?“

Dem widersprach der Baubürgermeister. „Das dürfen wir gar nicht. Die Strabag darf uns auch keine Baukosten zahlen, sondern muss die Stellplätze am Ende zum Verkehrswert abkaufen“, erklärte Brenner. Damit dabei auch alles rechtens sei, werde ein externer Gutachter hinzugezogen. Wolfgang Schaal (Freie Wähler) zeigte sich verärgert. „Der Gemeinderat hat der Strabag bereits vor einem Jahr grünes Licht gegeben. Und jetzt kommt man wieder mit etwas Neuem daher“, sagte er.

Über das Postareal wird weiter diskutiert

Schaal sieht darin auch eine Finte des Unternehmens: So seien ursprünglich mehr als 100 Wohnungen angedacht gewesen. Dies habe man später zugunsten von mehr Büros auf 76 Wohneinheiten reduziert, da man die nötigen Stellplätze nicht auf dem Gelände unterbringen könnte. Nun habe man wieder erhöht und wolle externe Parker. Dennoch stehe man dem Parkhaus-Neubau hinterm Rathaus offen gegenüber, aber nur aus zwei Gründen: „Wir sind für mehr Wohnungen, und wir wollen, dass es auf dem Postareal weiter geht.“

Willi Wendel (CDU) sprach sich gegen den Vorschlag der Strabag aus, den Stellplatzschlüssel von 1,5 Parkflächen je Wohneinheit auf 1 zu reduzieren für Wohnungen, die kleiner als 60 Quadratmeter sind. „Wir dürfen das nicht tun, nur damit es reicht“, sagte er.

Der Gemeinderat befasst sich in seiner nächsten Sitzungsrunde erneut ausführlich mit dem Postareal. Dabei wird es unter anderem um die Zufahrtssituation gehen, aber auch um das vorgeschlagene Parkhaus beim JKG.