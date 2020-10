Polizeibericht aus Weil der Stadt Zeugin stört Autoräder-Diebe

Weil der Sttadt - Eine 28-Jährige hat in der Nacht zum Donnerstag offenbar verhindert, dass Unbekannte die Räder eines Mercedes stehlen konnten. Gegen 0.40 Uhr fiel der Frau ein weißer Seat mit Pforzheimer Kennzeichen (PF) auf, der in der Friedhofstraße in Merklingen auffällig hin und her fuhr. Als sie noch einmal nach dem Wagen schaute, entdeckte sie ihn in der Friedhofstraße neben einem Mercedes stehend.

Während ein Täter sich mit einem Radkreuz an dem Mercedes zu schaffen machte, saß ein weiterer Täter auf dem Fahrersitz des Seat. Als die beiden die Frau bemerkten, flüchteten sie vom Tatort. Zeugen, denen der Seat ebenfalls aufgefallen ist, melden sich beim Leonberger Polizeirevier unter der Telefonnummer 0 71 52 / 60 50.