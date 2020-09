Renningen/Weil der Stadt Diebe stehlen komplette Rädersätze

In Weil der Stadt waren die Diebe bereits in der Zeit zwischen Mittwochabend, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 6.50 Uhr, am Werk. An einem Mercedes, der auf dem Festplatz in der Jahnstraße abgestellt war, montierten sie den kompletten Rädersatz ab, stellten den Wagen auf Knochensteinen ab und verschwanden mit ihrer Beute. Zeugen melden sich beim Polizeiposten Weil der Stadt unter der Telefonnummer 0 70 33 / 5 27 70.