Leonberg - Nach ziemlich dreisten Dieben sucht die Polizei in Leonberg. Die bislang unbekannten Täter bockten in der Zeit zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 8.40 Uhr, einen Mercedes auf Knochensteinen auf und montierten alle vier Räder ab. Das Auto war im Ramtel in der Verlängerung der Esslinger Straße am Spielplatz abgestellt. Der Wert des Diebesguts liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Hinweise unter 0 71 52 / 60 50.