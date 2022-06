Pläne in Hemmingen Bauen ja im Vogelgebiet – aber wie?

Im Juli 2020 wurde der Bau des viergeschossigen Gebäudekomplexes mit 37 Wohnungen und Tiefgarage in der Heimerdinger Straße 29, 31 und 33 genehmigt, und spätestens seitdem sei offensichtlich, dass „Bedarf für eine moderne Bauleitplanung im Bereich der Lerchenstraße und weiterer bislang nicht qualifiziert überplanter Flächen im Bereich der „Vogelstraßen“ besteht“, heißt es aus der Verwaltung: Die Gemeinde will das Gebiet bei der Gemeinschaftshalle und der Grundschule städtebaulich entwickeln, es soll also schöner, attraktiver werden.