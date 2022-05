Neuer Wohnraum In Heimerdingen wird nachverdichtet

Lesen Sie aus unserem Angebot: Heimerdinger fordern Lösung für Verkehrsproblem

Den Charakter der einst selbstständigen Dörfer zu bewahren, ist seit jeher erklärtes Ziel von Stadtverwaltung und Gemeinderat. Auch die jeweiligen Ortschaftsräte wollen die Eigenart – und damit verbunden den jeweiligen Charme – der Teilorte aufrechtzuerhalten. Im Gemeinderat wird deshalb streng darauf geachtet, dass Ditzingen, Heimerdingen, Hirschlanden und Schöckingen gleichermaßen bei der Modernisierung und Ausweisung neuer Wohnbaugebiete zum Zug kommen.

Rosenstraße wird teilweise umgewidmet

Wie die Verwaltung mitteilt, soll die Rosenstraße, die im Norden des Gebiets verläuft, als öffentliche Verkehrsfläche gewidmet werden. Die Rosenstraße befindet sich nur in Teilbereichen in städtischem Eigentum und ist nur geringfügig öffentliche Fläche, ein Teil befindet sich auf Privatgrund. Um eine behutsame, städtebauliche Nachverdichtung zu ermöglichen sowie Klarheit über die Erschließung zu schaffen, sei die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich, teilt die Verwaltung mit.

Die Planungen sehen neben der Bestandssicherung eine „behutsame, zukunftsfähige Nachverdichtung“ vor. Das Gebiet soll über die vorhandenen Straßen erschlossen werden. Entlang der Hemminger Straße und der Stiegelgasse soll die Bebauung den Straßenverlauf betonen.

Die Bebauung ist direkt an der Grenze zur Straße hin orientiert. Im Bereich der Stiegelgasse soll der ursprüngliche Charakter mit den Dreiseithöfen – Wohngebäude giebelständig an der Straße, Scheune traufständig im hinteren Bereich, davor zur Straße orientierte Hoffläche – auch künftig erhalten bleiben und die Scheunen zu Wohngebäuden umgenutzt werden.

Unterschiedliches Maß der Verdichtung

Die bisherige Bebauung weise laut der Verwaltung im übrigen Bereich bis auf die Reihenhäuser an der Nelkenstraße eine sehr lose Bebauung auf. In Richtung der nördlich und östlich angrenzenden Wiesenflächen soll die Bebauung zwar verdichtet werden, aber dennoch etwas lockerer erfolgen als an der Hemminger Straße. Vor allem im Bereich östlich der Reihenhausbebauung an der Nelkenstraße solle sie großzügig wirken, so die Verwaltung.

Um auch künftig die Verbindung zwischen der Bebauung und der freien Landschaft zu schaffen, sollen – trotz der Nachverdichtung – große Gartenflächen erhalten bleiben.