Diskussion in Hemmingen Was passiert mit dem Adlerparkplatz?

Erstmals ein urbanes Gebiet in Hemmingen

Vor diesem Hintergrund diskutierte der Gemeinderat das Konzept der Verwaltung für die Bebauung der Fläche des unbefestigten, schottrigen Adlerparkplatzes in der Hauptstraße 7 – das er am Ende erst mal in die Schublade zu legen beschloss. Die Idee sieht „bei optimaler Flächennutzung eine möglichst ausgeglichene Kombination“ aus Parken, Wohnen und Gewerbe vor, mit im Untergeschoss 13 und im Erdgeschoss 11 Stellplätzen. In den zwei Obergeschossen, so der Bürgermeister, können sowohl Wohn-, als auch Büroräume entstehen. Für die Umsetzung müsste der Gehweg unmittelbar an die Straße verlegt werden. Außerdem besitzt die Gemeinde nach hinten hin noch Fläche, die sie nutzen würde.