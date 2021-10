Personalpolitik in Leonberg CDU will Analyse zur Situation im Rathaus

Personalabgänge über das „Normalmaß“ hinaus?

Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Oliver Zander will damit ergründen, ob die Personalabgänge in der Leonberger Stadtverwaltung „über das Normalmaß“ hinausgehen, und wenn ja, was die Gründe dafür sind. Die Expertise soll zudem Schritte ermitteln, um die Mitarbeiterzufriedenheit und die Bindung an den Arbeitgeber Stadt Leonberg zu verbessern.