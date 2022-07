Oldtimer Schiene trifft Oldtimer Straße

Und nicht nur Oldtimer von der Straße hatten den Weg nach Weissach gefunden. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Oldtimer Schiene trifft Oldtimer Straße“. Der Museumszug Feuriger Elias fuhr an diesem Tag mehrfach in Weissach am Bahnhof ein. „Die Aktion ist ursprünglich sogar aus einem Zufall entstanden“, erzählt Anton Rehr. Eines Jahres fielen das Oldtimertreffen und die Fahrten des Feurigen Elias ungeplant auf dasselbe Datum. „Als das im Folgejahr dann nicht mehr der Fall war, waren die Leute richtig enttäuscht.“ So habe man sich anschließend mit der GES zusammengetan, damit die Besucher von Weissach fortan gleichermaßen am Bahnhof und am Marktplatz etwas geboten bekommen.