Strecke der Strohgäubahn Feuriger Elias soll wesentlich öfter fahren

Fast 380.000 Euro für die Sanierung

„Die Sanierungsarbeiten sind nahezu abgeschlossen“, berichtet der Landrat. 379 000 Euro sind in neue Gleise und Weichen, in Schwellen, in neue Leit- und Sicherungstechnik und in die Instandhaltung des Bahnsteigs in Weissach investiert worden. Das Land bezuschusst die Arbeiten, den Rest teilen sich Landkreis und die Gemeinde Weissach.