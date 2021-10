Oldtimerclub Weissach Eine Ansammlung positiver Spinner

Lesen Sie aus unserem Angebot: Ein gutes Vorbild – der Herbert aus Flacht

„Wir hatten nie einen verlässlichen Pachtvertrag“, sagt Anton Rehr und fügt hinzu: „Nichts, was es rechtfertigte, dass wir Tausende von Stunden da reinstecken. Aber wir haben es trotzdem gemacht.“ Vor zwei Jahren hat der Club das Gebäude für einen symbolischen Preis von einem Euro von der Gemeinde gekauft. Zweieinhalb Jahre zuvor begannen die Gespräche mit Bürgermeister Daniel Töpfer, wie eine verlässliche Zukunft aussehen könnte.

Eine kleine Planungssicherheit also für all das, was in Eigenregie investiert wurde. Hilfen gab es zum Teil über Materialspendenzuschüsse von der Gemeinde. „Der Bürgermeister hat sich als verlässlicher Partner ausgezeichnet“, sagt Anton Rehr. „Alles, was als gesprochenes Wort zwischen ihm als Vertreter der Kommune und mir als Vertreter des Vereins jemals vereinbart wurde, ist eins zu eins umgesetzt worden. Besser konnte es nicht laufen.“

Nun steht es also fertig in all seinem Glanz da – mit Clubraum, einem funktionsfähigen Werkstattbereich und allem, was eben dazugehört. „Unser Clubraum mit Historie, offenem Gebälk und viel Technik drin“, beschreibt der Vorsitzende die Räumlichkeit.

Mehr als 120 Mitglieder hat der Verein derzeit. Das jüngste Mitglied wurde bereits am Tag der Geburt angemeldet. Eine Generationensache also. So sind Opa, Vater und Enkel im Verein mit dabei. Der ehemalige Rennfahrer Herbert Linge ist das älteste Mitglied und Ehrenbürger der Gemeinde. Selbstverständlich ist er an den Tagen der offenen Tür anwesend. „Herbert Linge hat nicht nur das Porsche-Entwicklungszentrum nach Weissach gebracht, sondern auch den Verein gegründet“, erzählt Anton Rehr.

Wer kommt zu Oldtimer-Treffen?

An den Tagen der offenen Tür gab es Führungen in kleinen Gruppen durch die neuen Räume. Auf dem Herbert-Linge-Platz bekamen die Gäste Informationen, beispielsweise über Technik-Workshops, Pflege von historischen Fahrzeugen, „Betreutes Schrauben“ mit Jugendlichen und die Restaurierung von vereinseigenen Fahrzeugen. Anton Rehr liegt die Jugendarbeit am Herzen. „Wir wollen an die Schulen gehen und Jugendliche begeistern. Wer also Lust zum Schrauben hat – die Betreuung ist garantiert. Die Jugendlichen können schweißen, Blech bearbeiten, lackieren. Und ihnen wird erzählt, wie man das, was man zerlegt hat, wieder zusammengebaut bekommt“, sagt er.

Der Oldtimer-Club Weissach ist ein besonderes Netzwerk. „Einer weiß immer, wo man was herbekommt. Wir sind breit und interessant aufgestellt“, sagt Anton Rehr, der selbst sechs Oldtimer besitzt. „Meine persönliche Deutung ist: Das ist die interessanteste Ansammlung von positiven Spinnern in ganz Deutschland. Wenn man mit den Leuten redet, die sind alle abgedreht, aber alles feine, liebe Kerle. Diese Typen hätte ich anders nie kennengelernt.“