Notfallsanitäter beim DRK Der Job ist anspruchsvoll

Die Rettungswache in Malmsheim ist nicht nur der Standort von Rettungswagen, Sanitätern und Notarzt, sondern seit ihrer baulichen Erweiterung vor gut einem Jahr auch ein Ausbildungsbetrieb, neben Leonberg und Sindelfingen eine von drei Lehrrettungswachen im Kreis Böblingen. Rund 40 Auszubildende, davon 20 in Leonberg und Malmsheim, lernen beim DRK-Kreisverband in drei Jahren den Beruf des Notfallsanitäters, den es so seit 2014 gibt und der mit einem Staatsexamen abschließt.