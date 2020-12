DRK-Kreisverband Böblingen Ein Dankeschön für die Mitarbeiter an Heiligabend

Ein Jahr wie keines zuvor

„Ein Jahr, wie wir es alle so noch nicht erlebt haben, das tiefe Spuren in der Wirtschaft hinterlassen, uns in den sozialen Kontakten massiv beeinträchtigt und in unseren Grundfreiheiten stark eingeschränkt hat. Es war ein Jahr, das enorm hohe Anforderungen an die Verantwortung der Politiker für Gesundheit und Leben unserer Bevölkerung gestellt hat“, kommentierte dies der Präsident des DRK-Kreisverbandes, Michael Steindorfner aus Renningen. Er brachte persönlich einige der Präsente vorbei, etwa im Pflegeheim Haus am Rankbach in Renningen. Pandemie-bedingt wurden die Geschenke vor dem Haus überreicht und in Schutzausrüstung entgegengenommen.