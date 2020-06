Rettungswache erweitert DRK will 24-Stunden-Mediziner in Malmsheim

Renningen - Die Betten sind gemacht, nur zum Schlafen kommen die Einsatzkräfte nicht mehr oft. „Massiv gestiegen“ seien die Einsatzzahlen, berichtet Michael Steindorfner, der Präsident des Roten Kreuzes im Kreis Böblingen. 1500 Mal, also im Durchschnitt viermal am Tag, sind die Notfallsanitäter 2019 allein vom Standort Malmsheim aus gestartet, um zu helfen. 670 Mal musste der in Malmsheim stationierte Notarzt ausrücken.