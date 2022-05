Ditzingen An der Stadt der Zukunft bauen

Beim Thema „Nutzungsverteilung“ ging es vor allem um Aufenthaltsqualitäten in den Ortsteilen. Es fehlten Begegnungsstätten, auch für Vereine. In der Kernstadt war die Marktstraße ein umfassendes Thema. Eine größere Aufenthaltsqualität könnte durch die Reduktion des Autoverkehrs geschaffen werden, lautete ein Gedanke. Die Parkflächen vor den Geschäften sollen für die bessere Erreichbarkeit des Handels erhalten bleiben. Das Ganztagsparken könnte auf den Stadtrand beschränkt werden.

Das Thema Wohnen ist ebenfalls komplex: einerseits, so ein Ergebnis, fehlen große Wohnungen. Andererseits gelingt laut den Teilnehmern die Umorganisation nicht, also flexiblere Wohnformen anzubieten, beziehungsweise durch Tauschbörsen wechselseitig großen Wohnraum gegen kleinen zu tauschen. Beim Thema Stadtstruktur und Stadtbild. Dabei wurde herausgearbeitet, dass die Leerstände entlang der Gerlinger Straße durch neue Angebote behoben werden sollten und auch die Parklandschaft entlang der Glems erlebbar werden soll.

Was folgt als nächstes?

Am Montag, 30. Mai, ist ein ISEK-Forum in der Ditzinger Stadthalle geplant. Die Thesen zur Diskussion und Meinungsbildung sollen laut der Stadtverwaltung bereits in dieser Woche im Internet auf www.gemeinsam-ditzingen-entwickeln.de einsehbar sein. Beim ISEK-Forum werden die Ergebnisse des bisherigen Prozesses vorgestellt und diskutiert. Der Ablauf des Abends wird sich in einen kurzen Vortrag zum bisherigen ISEK-Prozess und den Ergebnissen sowie einer Gruppenarbeits- und Diskussionsphase gliedern.

In Arbeitsgruppen sollen die Leitbilder und Visionen für die zukünftige Entwicklung Ditzingens weiterentwickelt werden. Die Veranstaltung soll die Möglichkeit zum konstruktiven Austausch zwischen Bürgern und der Verwaltung sowie die Chance bieten, an der Gestaltung des zukünftigen Ditzingens aktiv mitzuwirken.