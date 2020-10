Motorsportler Laurents Hörr Der Gerlinger fährt möglichst entspannt zum nächsten Titel

Die komfortable Ausgangssituation in diesem Jahr sicherten sich Laurents Hörr und Jean Glorieux mit dem dritten Saisonsieg beim Lauf in Monza. Der Belgier Glorieux hatte das Rennen auf Startplatz drei aufgenommen und verbesserte sich bis zum Fahrerwechsel auf Rang zwei. Sein Teamkollege schloss die Lücke zum Führenden und überholte schließlich. Mit 2,9 Sekunden Vorsprung sah er dann als erster die Zielflagge. Das Fazit von Laurents Hörr: „Das Auto war klasse, und das gesamte Team hat einen fehlerfreien Job gemacht.“

Die European Le Mans Series läuft nicht ganz so erfolgreich

Nicht ganz so rund lief es in der European Le Mans Series, die als Europameisterschaft auf der Langstrecke gilt. Die Renndauer beträgt vier statt zwei Stunden. Der Gerlinger bildet hier ein Team mit Wolfgang Triller und Francois Kirrmann. Aus Startplatz drei wurde am Ende Rang sieben. In mehreren Full Course Yellow- (es darf nur 80 Stundenkilometer gefahren und nicht überholt werden) und Safetycar-Phasen verlor das Trio Platz um Platz, weil die Konkurrenz ihre Boxenstopps besser einsetzen konnte.

Eigentlich hatte Laurents Hörr sein Hauptaugenmerk auf diese Rennserie gelegt. Den möglichen Titel im Le Mans Cup nimmt er deswegen nicht weniger gerne mit. Davon will er aber auch noch gar nichts wissen und klopft symbolisch dreimal auf Holz. Das letzte Rennen in Portugal muss ja erst einmal gefahren werden.