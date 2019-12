Laurents Hörr aus Gerlingen Fernziel sind die 24 Stunden von Le Mans

Getreu diesem Motto musste der junge Laurents sein Kart selbst putzen und hat nach und nach gelernt, wie die Wagen aufgebaut sind. Die Hälfte seiner Zeit bringt er für den Job als Teammanager des Kartteams auf, die restlichen Stunden widmet er seiner eigenen Karriere. Ein Rennwochenende im Le Mans Cup geht nämlich keineswegs erst am Freitag los. Dienstag ist der Anreisetag, am Mittwoch wird getestet, donnerstags steht ein Analysetag im Fahrerlager auf dem Programm. An der Strecke besteht das DKR Engineering Team aus etwa zwölf Mann, darunter ein Teamchef, mehrere Mechaniker, ein Reifenspezialist sowie Ingenieure.

Mit dem Titel in der vergangenen Saison hofft Hörr im kostenintensiven Motorsport auch auf weitere Sponsoren und Partnerschaften. „Die Leute wissen so langsam, dass ich etwas kann und weiß, was ich mache“. Er selbst muss über Sponsoren jede Saison eine gewisse Summe bereitstellen, um weiter an seiner Karriere im Motorsport arbeiten zu können. Mit jedem Erfolg sinkt die Summe, die er mitbringen muss. „Das Ziel ist es natürlich, irgendwann einen Werksfahrervertrag zu unterschreiben“, so Hörr. Dabei will er aber in den Langstreckenserien bleiben. Im Formelsport verdiene man „nur in der Formel 1 Geld mit dem Fahren“, sagt der Gerlinger.