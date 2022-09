Mobilität E-Scooter finden in Renningen viele Freunde

Eine Abgabe ist überall möglich

Viele empfinden das Herumliegen der vielen Scooter trotzdem als störend – selbst wenn sie nicht in einer „verbotenen Zone“ liegen. Um ein gutes Miteinander von E-Scooter-Fahrern und anderen Verkehrsteilnehmern zu fördern, hat man sich in Renningen letztlich für die Einführung eines Hybrid-Systems entschieden, was die Rückgabe angeht. Das heißt: Die Abgabe ist zwar überall möglich, wer die Roller aber in bestimmten Zonen ablegt, erhält zehn Prozent vom Fahrpreis erstattet. Nach der Erfahrung von Zeus Scooters und der Stadtverwaltung kommt das System der Bonuszone gut an.