Mittelalterspektakel in Renningen Dieses Jahr gibt es nur eine Hocketse

Ganz ausfallen lassen wollte der Verein die Festlichkeiten trotzdem nicht. Seit Beginn der Pandemie sei der Verein im Schlafmodus, berichtet Tobias Wild. Nicht nur Veranstaltungen in Renningen sind ausgefallen – auch Besuche als Schausteller auf anderen Märkten waren unmöglich. „Die Mitglieder haben sich auch lange nicht gesehen“, sagt er. „Wir mussten etwas machen.“ Die Idee einer kleineren Hocketse kam auf, die Stadt war schnell einverstanden.

Sommerferienprogramm findet statt

Die Hocketse wird direkt im Anschluss an das Sommerferienprogramm stattfinden, auf das der Verein trotz Pandemie nicht verzichten wollten. „Es melden sich immer immens viele Kinder“, sagt Tobias Wild. Beim Ferienprogramm auf dem Bergwald-Gelände können sich die Kinder im Bogenschießen, Schwertkampf oder Filzen üben. „Die freuen sich, wenn sie mal ein Schwert oder einen Bogen in die Hand nehmen dürfen“, weiß der Vorsitzende.

Das Sommerferienprogramm soll dann direkt in die Hocketse übergehen. Einige Angebote vom Vormittag bleiben auch später noch bestehen. Zusätzlich werden einige historische Zelte aufgebaut, ein Gaukler tritt auf, Met wird ausgeschenkt und ein befreundete Narrenzunft verkauft Kaffee und Kuchen. Laut Tobias Wild das Highlight des Tages: Das Spanferkel. Für musikalische Untermalung sorgt die Mittelalter-Gruppe „Des Geyers Schwarzer Haufen“.

Spektakel erst wieder 2023

An dem neuen Rhythmus will der Verein übrigens auch in den kommenden Jahren anhalten – das bedeutet, dass das nächste große Mittelalterspektakel in Renningen voraussichtlich erst 2023 vorgenommen wird. Einen Markt im kommenden Jahr wollen die Rittersleut nicht veranstalten, weil sie damit wahrscheinlich einem ähnlichen Angebot im Altkreis in die Quere kommen würden. Denn: In Weil der Stadt ist ein Mittelaltermarkt für 2022 in Planung. Damit dieser erst einmal Fuß fassen kann, wollen die Renninger ihm keine Konkurrenz machen.

Dass auch die Weiler in die Mittelalterszene einsteigen, sind gute Nachrichten in diesen Zeiten – einige Schausteller würden angesichts der langen Corona-Pause gerade aufhören, erzählt Tobias Wild. „Wir hören insgesamt viel Negatives.“ Er hofft also umso mehr, dass nun der Nachwuchs nachrückt, auch bei den Freyen Rittersleut zu Randingen. „Wir freuen uns immer über Zuwachs.“