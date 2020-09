Freye Rittersleut zu Randingen Mittelalterspektakel nur noch alle zwei Jahre

Ursprünglich hätte das Mittelalterspektakel am kommenden Wochenende stattfinden sollen. „Wir hatten uns aber bereits Ende 2019 zusammengesetzt und überlegt, dass es vielleicht besser wäre, wenn der Markt nur alle zwei Jahre stattfindet“, berichtet der neue Vorsitzende, Tobias Wild. „Der Markt ist ein Riesenevent und bedeutet einen sehr großen Aufwand in der Vorbereitung, das ist im Vorfeld zur Veranstaltung ein echter Halbtagsjob.“ Die Orga-Gruppe sei deshalb bereits erweitert worden, trotzdem ist das Großereignis für die Ehrenamtlichen nur schwer zu stemmen. Zumal ein Teil der Helfer immer von weit herkommt, was deren Beteiligung an der Organisation zusätzlich erschwert.