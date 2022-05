Messe Ditzingen Mobil Die Mobilität im Mittelpunkt

Auch das Fahrrad als Fortbewegungsmittel steht zunehmend im Vordergrund. Auf der Messe bekommen die Besucher Antworten auf die Frage nach Neuerungen oder der Bedeutung und Zukunft von Lastenrädern. Informationen zur Sicherheit geben die Beamten des Polizeipräsidiums Ludwigsburg und die des Reviers Ditzingen. Neu dabei ist die Kreisverkehrswacht Ludwigsburg – mit Rauschbrillen können sie die verminderten Wahrnehmungsfähigkeiten als Folge des Alkohol- und Drogenkonsums simulieren – auch gibt es einen Regiorad-Stand, an dem sich die Leihmodelle einschließlich des E-Lastenrades testen lassen.

VfB-Maskottchen gibt Autogramme

Zum Rahmenprogramm gehören am Samstag die Fahrradbörse auf dem Schlossparkplatz und, ebenfalls dort, am Sonntag der Auftritt des Straßenkünstlers Thilo Schoppe sowie die Trailshow „Steelmountain“. Die „lebende Musikbox“, ein umgebauter Trabi, beschallt am Sonntagnachmittag das Ausstellungsgelände. Auch ausschließlich am Sonntag mischt sich das VfB-Maskottchen Fritzle unter die Besucher. Von 13 Uhr an gibt das Krokodil Autogramme. Zur selben Zeit öffnen an diesem Tag im Zentrum einige Fachgeschäfte.

Sich schminken und Tattoos aufkleben lassen können Kinder an beiden Tagen. Der Polizeihistorische Verein Stuttgart wirbt für sein Museum und bringt historische Polizeifahrzeuge mit, Electrify BW informiert über E-Autos und Ladesäulen. Die Harley Freunde des Schwaben Chapters fotografieren für die Aktion „Ein Herz fürs Olgäle“, und im Schlosspark dreht ein Kinderkarussell seine Runden.

Kostenlos Bus fahren

Und weil man an so umtriebigen Tagen ohnehin besser das Auto stehen lässt: Der Nahverkehr kann kostenlos und ohne VVS-Ticket genutzt werden. Die Regelung gilt das gesamte Messewochenende für alle Buslinien im Stadtgebiet und in den Teilorten.

Autos dürfen nur stehen in der Ditzinger Innenstadt

Sperrungen

Wegen der Messe Ditzingen gibt es in der Kernstadt Straßensperrungen, und zwar von Freitag an, 20. Mai, 13 Uhr, bis Sonntag, 22. Mai, 21 Uhr. Für den Durchgangsverkehr dicht sein wird in dem Zeitraum die Markt- und Münchinger Straße zwischen der Marktstraße, Einmündung Autenstraße und der Münchinger Straße, Einmündung Gartenstraße. Die Bushaltestelle Marktstraße wird in die Glemsstraße vor die Hausnummer 47 verlegt.

Halteverbot

Neben der Durchfahrt ist am Wochenende auch das Parken erschwert. Die Stadt sperrt den Schlossparkplatz bereits am Donnerstag, 19. Mai, von 15 Uhr an. Für die Straßen und Plätze innerhalb des Messegebietes besteht ein Haltverbot. Auch ist die Tiefgaragenzufahrt Münchinger Straße während der Veranstaltung gesperrt.