Marktplatz Friolzheim Die beste Lösung soll es sein

Nahezu zeitgleich schauen sich Verwaltung und Gemeinderat Marktplatzsanierungen in der Umgebung an. Ein Verfahren, das sich bereits in der Vergangenheit bei anderen Friolzheimer kommunalen Bauvorhaben wie der Sanierung der Zehntscheune bewährt habe, sagte Bürgermeister Michael Seiß. „Wir wollen gemeinsam die beste Lösung finden“, unterstrich KE-Planer Stephan Thaler.

Umsetzung in zwei Jahren

Einen späteren Bürger-Planer-Dialog, um die Bevölkerung ein weiteres Mal einzubeziehen, halten sich die Verantwortlichen jedoch offen. Anschließend kürt das Preisgericht, dem neben Fachpreisrichtern auch Sachpreisrichter aus den Reihen des Friolzheimer Gemeinderats und der Verwaltung angehören, zunächst anonym den Siegerentwurf. Ziel ist es schließlich, die Maßnahmen zur Friolzheimer Marktplatzneugestaltung in den nächsten zwei Jahren komplett umzusetzen.