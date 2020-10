Friolzheim Vom alten Rathaus zum neuen Schmuckstück

Das umgebaute Rathaus erstrahlt nun als neues Schmuckstück und bietet mit einer Nutzfläche von 260 Quadratmetern mehr Platz als je zuvor. Unter anderem wurde das Treppenhaus aus der Mitte des Gebäudes in den Erschließungsanbau an der Rückseite verlegt und bekam gleich noch einen barrierefreien Aufzug. Auch der Verzicht auf traditionelle Heizkörper zugunsten moderner Heiz- und Kühldecken ermöglichte ein wesentlich besseres Stellen der Möbel. Die Besucher erwartet im hellen lichten Ambiente gleich vorne links vom Haupteingang das Bürgerbüro, ebenfalls im Erdgeschoss ist die Kämmerei. Oben sind Schultes, Hauptamt und Technischer Leiter zu finden. Das zeitweise in die Kläranlage ausgelagerte Gemeindearchiv soll später im Mehrzweckgebäude, das auch den Gemeinderatssaal beherbergt, seine neue Heimat finden. Zur liebevollen Sanierung gehörten aber auch Details wie die Reaktivierung der alten Turmglocke.