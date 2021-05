Marktplatz in Friolzheim Neue Parkplätze entspannen Park-Frust

Friolzheim - Die lästige Parkplatzsuche für Kunden, die das Angebot des örtlichen Einzelhandels nutzen wollen, ist auch in der Heckengäugemeinde Friolzheim im Enzkreis ein Dauerthema. Um die Situation zu entspannen und auch älteren Besuchern das Einkaufen ohne längere Fußwege zu ermöglichen, brachte bereits im März die Gemeinderats-Fraktion b.u.n.t. einen Antrag ein, der jetzt in der jüngsten Gemeinderatssitzung – die virtuell stattfand – für größere Diskussionen sorgte. Am Ende aber wurde der Vorschlag mit deutlicher Mehrheit verabschiedet.