Grund dafür: Die Kassenbons können nicht recycelt werden. „Das ist ja alles Restmüll, weil die Bons nicht aus normalem Papier sind, sondern aus Thermopapier“, erklärt Jasmin Riethof, Verkäuferin einer Bäckerfiliale in Leonberg. Sie erzählt: „Wir sind eigentlich nur noch am Zettel einsammeln, die fallen vor die Theke, hinter die Theke, überall hin. Für die Umwelt ist das Schwachsinn!“ Gerade in der heutigen Zeit sei es angesichts der Klimaerwärmung wichtig, umweltbewusster zu handeln. „Überall schaut man, dass man weniger Müll produziert, das Umweltbewusstsein steigt und dann so was“, berichtet auch eine empörte Verkäuferin des Wochenmarkts. Fest steht: Für die Mehrheit der Händler ist die Regelung klimatechnisch gesehen nicht vertretbar.