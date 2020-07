Leonpalooza in Leonberg Kultur vor der Stadthalle

„Eigentlich wollten wir das Festival am Stadtparksee veranstalten“, sagt Straßburg. „Doch der technische Aufwand wäre extrem hoch gewesen. Unser Partner, der Leonberger Eventspezialist MLD, hat uns abgeraten.“

Bei einem Blick aus seinem Bürofenster in der Stadthalle hat Straßburg gemerkt, dass das Gute so nah ist: „Der Bürgerplatz mit seinen Bäumen ist von der Atmosphäre und der Größe her ideal“, sagt der Festivalmacher. „Mit der Stadthalle haben wir die komplette Infrastruktur vor Ort. Und begrenzen lässt er sich auch gut.“

Karten gibt es nur im Vorverkauf

Denn was für das Leobad gilt, muss auch bei Leonpalooza praktiziert werden: Damit die Maximalzahl der Gäste nicht überschritten wird, müssen die Karten ausschließlich im Vorfeld gekauft werden.

Der Veranstaltungsmanager und das Team vom Kulturamt mussten all ihre Kontakte ausspielen, um auf die Schnelle ein attraktives Programm auf die Beine zu stellen. Das aber kann sich sehen lassen.

Am 31. Juli kommt das Stuttgarter A-cappella-Quintett Füenf vor die Stadthalle. Bei der Opening-Night am 1. August präsentieren die Kabarettisten Bernd Kohlhepp und Uli Boettcher verschiedene Kollegen. Am 7. August sind die beiden mit ihrem Programm „Winnetou IV“ zu sehen. Am 14. August kommt Comedy-Star Dodokay, die große Julia Neigel tritt einen Abend später auf. Der messerscharfe Politkabarettist Lars Reichow kommt am 21. August von Mainz nach Leonberg.

Das sind nur einige der Shows. „Bis auf Montag bieten wir an allen Abenden etwas, auch Afterwork-Partys und Kinderprogramm“, verspricht Straßburg.

Der Kartenvorverkauf startet am Montag, 13. Juli. Informationen rund um das Festival gibt es im Netz auf www.leonpalooza.de. Tickets gibt dienstags und donnerstags in der Leonberger Stadthalle und im i-Punkt im Leonberger Rathaus in der Eltinger Straße.