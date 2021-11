Leonberger Welpen Die Fellnasen sind alle schon vergeben

Wer jetzt schon zum Telefon greifen will, um sich eine süße Fellnase der Hundezucht „Löwe aus Leonberg“ zu sichern, wird enttäuscht. Alle sechs Rüden und drei Hündinnen sind bereits vergeben - unter anderem an zwei Familien aus Leonberg. „Wir hatten eine Warteliste von über 80 Interessenten“, sagt Ralph Kaisser mit einem verschlafenen Fellknäuel auf dem Arm in seinem Wohnzimmer in der Römerstraße. Die Entscheidung für und gegen potenzielle Besitzer sei ihm und seiner Frau nicht leichtgefallen. „Man überlegt schon sehr genau, wo die Hunde gut aufgehoben sind. Das Hauptkriterium war vor allem die Zeit“, sagt er.