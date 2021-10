Hundezucht in Leonberg Ein Wurf mit neun Leonberger Welpen

Die neun Welpen leben zwischen acht und zehn Wochen bei den Kaissers, Mama Jara und den Hundetanten Stella und Kiwi. In dieser Zeit ist Ralph Kaisser 24 Stunden am Tag beim Nachwuchs – das Leben aller wird also für eine Zeit komplett auf den Kopf gestellt. „Alle zwei Stunden wollen die Babys essen. Das bedeutet, wir legen sie an die Zitzen von Jara an und machen danach alles sauber“, so der stolze Züchter. Wenn er mit allen neun Welpen durch ist, hat er oftmals nur 30 Minuten Ruhe, dann geht der ganze Prozess von vorne los.