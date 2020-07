Das Leobad hat wieder auf Eine grüne Oase mit türkisblauem Wasser

Dort war Gerhard Hinzel zum Start des Vorverkaufs am Montagfrüh der erste Kunde. „Ich wollte auf jeden Fall ein Ticket für die Eröffnung am Mittwoch“, sagt der langjährige Stammgast. Ein Leobad-Routinier ist auch Maik Zwanzig, der sich seine Liege gleich mitgebracht hat. Daran hat er gut getan. Denn im Gegensatz zu Vor-Corona-Zeiten werden Liegen nicht mehr vermietet. Was eine Dame überrascht: „Früher gab’s die doch immer.“ Zum Glück sind am Schwimmerbecken große Stufen zum Liegen und Sitzen. Da kann man sich bequem niederlassen und von dort aus die sportlichen Mitgäste beobachten, die tapfer eine 50-Meter-Bahn nach anderen ziehen.

Bademeister mit wachsamen Blick

Was allerdings nicht die allergrößte Belastung ist. Das Wasser ist angenehm warm, die neue Edelstahlverkleidung lässt das Becken türkisfarben schimmern und Kollisionen bleiben aus. Dass auch im Wasser die Abstandsregeln eingehalten werden, darauf passen schon die Bademeister auf, die gemächlich, aber mit wachsamen Blick die Beckenränder abschreiten. Einschreiten hingegen müssen sie kaum.

Auf der Liegewiese sind die Distanzen überhaupt kein Problem. Je nach Vorliebe suchen sich die Menschen ein schattiges Plätzchen unter den zahlreichen Bäumen oder lassen sich von der Sonne kitzeln. Stets mit weit mehr als 1,50 Meter Abstand. Das erinnert fast an eine Oase.

Hier zahlen sich die großen Rasenflächen aus, deren Weitläufigkeit politisch nicht unumstritten waren. Dieser Platz, so wurde vor drei Jahren diskutiert, könnte auch für Wohnungsbau genutzt werden.

Da staunt selbst ein Hamburger

Spätestens jetzt ist klar: Die Wiesen sind nicht nur für coronabedingtes Abstandsliegen ideal, sondern insgesamt ein echtes Alleinstellungsmerkmal des Leobades, das nach der Sanierung einen einladenden wie großzügigen Charakter hat, um den so manche Kommune Leonberg beneiden wird. Das beeindruckt sogar einen Besucher aus Hamburg: Für Stefan Waack-Lexa ist das Leobad ein idealer Urlaubsauftakt: Seine Frau Susanne ist ihm zwar aus Leonberg in den hohen Norden gefolgt. Doch ihre schwäbische Heimat besucht sie immer wieder. Und da werden in der ganzen Familie Erinnerungen wach.

Monika Wirth-Lexa erzählt von ihrer aktiven Zeit als Lehrerin: „Nach dem Unterricht bin ich ins Leobad gegangen, hab ein paar Runden gedreht, etwas gegessen und auf der Liegewiese ein Schläfchen gehalten. Danach war ich wieder fit.“

Leckeres im Bistro

Der Nachwuchs erfreut sich an den aktuellen Vorzügen des Leobads, vor allem an der dreispurigen Racer-Rutsche: Die misst sogar die Zeit für eine glitschige Tour . Das spornt die jungen Racer an: Vinzenz braucht beim ersten Versuch 11,4, beim zweiten nur 10 Sekunden. Und wer sich auf Rutschen, Sprungtürmen und in den Becken doch zu sehr verausgabt hat, dem sei ein Besuch im Bistro angeraten. Jetmir und Semira Etemi schwingen gemeinsam Sejla Zukiz den Kochlöffel, damit der Vorrat an klassischen und vegetarischen Burgern, an Currywürsten, Pommes, wilden Kartoffeln und Salaten nicht ausgeht.

Die Familie ist von der Corona-Krise hart getroffen. Sie betreibt auch das Bistro von Hallenbad und Sauna und hatte seit Mitte März keinerlei Einkünfte. Umso mehr freuen sich die Bistrobetreiber jetzt auf hungrige und durstige Wasserratten. Von denen dürfte es in der kommenden Wochen mehr als genug geben.