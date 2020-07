Leonberger Bäderbetrieb Weniger Verluste beim Schwimmen und Schwitzen?

Neues Bezahlmodell

Zudem plant die Stadt, die Tarifstrukturen überschaubarer zu machen. Wenn etwa Schulen für den Sportunterricht zwei Bahnen im Hallenbad buchen, so bezahlen sie 1,80 Euro pro Schüler, unabhängig davon, wie lange die Bahnen tatsächlich belegt werden. Doch in der Praxis werden 20 Prozent der reservierten Flächen von den Schulen überhaupt nicht genutzt, könnten also an andere Interessenten vergeben werden. Dieses Modell soll nun geändert werden: Abgerechnet wird die Zahl der Bahnen und der bestellten Zeit, egal ob sie voll ausgekostet wird oder nicht.