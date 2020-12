Leonberger Haushalt Steuersätze sind seit 15 Jahren konstant

Neuer Finanzbürgermeister kommt in vier Wochen

Zum ersten Mal stellt Cohn (SPD) gemeinsam mit der Kämmerei-Leiterin Elke Gräter den Haushalt alleine vor. Der noch bis Mitte Januar amtierende Finanzbürgermeister Ulrich Vonderheid (CDU) war vor vier Wochen im Gemeinderat äußerst knapp nicht wiedergewählt worden. Seither baut er seinen Urlaub ab. Der künftige Chef des Finanzdezernates, Maic Schillackaus Neustadt am Rübenberge, tritt erst in vier Wochen sein neues Amt in Leonberg an.