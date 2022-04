Leonberger Familienrichter Viele Kinder leiden unter der Pandemie

Die psychischen Auffälligkeiten, die Kinder vermehrt zeigten, seien in der Zukunft nur noch mit einem riesigen Aufwand und massiver Unterstützung von Kinder-Psychiatrien wieder in den Griff zu bekommen. In diesen gebe es aber viel zu wenige freie Plätze, wenn sich die Entwicklung so fortsetze.

Dramatische Fälle und abstruse Behauptungen

Allzu detailliert darf der Richter in seine Fälle nicht Einblick gewähren. Aber schon ein paar Beispiele, die er nennt, lassen die Dramatik der Entwicklung erkennen. So berichtet er etwa von einem zweijährigen Kind, das in einer Pflegefamilie untergebracht ist, und beim Spielen allein zu Smartphone und Fernbedienung greift. „Warmes Essen hat es ausgespuckt – so etwas kennt es offenbar nicht“, erzählt Hub.

Uneinsichtig auf sein Umgangsrecht poche zudem ein viel beschäftigter Vater, der an allen nach seinem Terminkalender möglichen freien Tagen im Jahr seine Kinder sehen wolle. Und Hub musste sich auf der Richterbank anhören, dass eine Familie ihre Kinder nicht in die Schule schicken will, solange dort Maskenpflicht bestehe – diese enthielten Würmer.

Verfahren ziehen sich, weil Sachverständige fehlen

Stellt sich in solch krassen Fällen die Frage, ob ein Kind durch das Jugendamt aus der Familie herauszunehmen ist, stehen die Gerichte vor einem weiteren Problem: Dafür bedarf es in der Regel eines Gutachtens einer Kinder-Psychiatrie oder eines freien Sachverständigen – von denen gibt es aber viel zu wenige.

So ziehen sich solche Verfahren oft zwischen neun und zwölf Monaten hin. „Das sind dann massive Belastungen für das Kind, das so lange in einem Schwebezustand ist“, erklärt Hub. Das Jugendamt könne in diesen Fällen für das Kind zunächst nur vorübergehende Lösungen finden und nicht sogleich gesicherte langfristige Perspektiven entwickeln.

Richter: Mehr Kinderpsychologen nötig

Ebenso misslich sei es für Kinder, wenn sich die Eltern nach der Trennung darüber streiten, bei wem das Kind leben soll und ein erforderliches Sachverständigengutachten das Verfahren in die Länge ziehe. Dann würde über Monate von beiden Elternteilen an den Kindern herumgezerrt – mit teils gravierenden Folgen.

Immerhin ließen sich mit den meisten Eltern in diesen Verfahren rasch gute Lösungen für die Kinder erarbeiten, bevor die Streitigkeiten weiter eskalieren. Der Familienrichter wünscht sich, dass die Politik, die bereits viel Positives für den Kinderschutz umgesetzt hat, sich auch dem immer weiter steigenden Bedarf nach kinderpsychologischen Sachverständigen annimmt.